Депутат заявил, что большие штрафы защитят от утечки персональных данных

Повышение штрафов за повторную утечку персональных данных до 3% от оборота компаний поможет защитить личную информацию россиян, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Утекает до сих пор!»: Захарова назвала главный метод борьбы с кибермошенниками

«Обязательные оборотные штрафы в размере до 3% от выручки нанесут ощутимый удар по тем, кто пренебрегает безопасностью данных, что подтолкнет их к укреплению соответствующих мер защиты», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

Как напомнил Чаплин, с начала 2024 года ущерб от киберпреступлений в России составил около 120 миллиардов рублей. В совокупности совершено более 1,5 миллиона киберпреступлений.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал утвердить штрафы для компаний за повторную утечку персональных данных в размере от 1% до 3% от годового оборота. При этом для должностных лиц штраф составит от 800 тысячи до 1,2 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиберпреступностьКибератакиГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры