Депутат заявил, что большие штрафы защитят от утечки персональных данных
Повышение штрафов за повторную утечку персональных данных до 3% от оборота компаний поможет защитить личную информацию россиян, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.
«Обязательные оборотные штрафы в размере до 3% от выручки нанесут ощутимый удар по тем, кто пренебрегает безопасностью данных, что подтолкнет их к укреплению соответствующих мер защиты», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
Как напомнил Чаплин, с начала 2024 года ущерб от киберпреступлений в России составил около 120 миллиардов рублей. В совокупности совершено более 1,5 миллиона киберпреступлений.
Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал утвердить штрафы для компаний за повторную утечку персональных данных в размере от 1% до 3% от годового оборота. При этом для должностных лиц штраф составит от 800 тысячи до 1,2 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ушаков: Путин и Шольц не договаривались о дальнейших контактах
- Губернатор заявил о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей за взятки судьям
- У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
- В «Формуле 1» появится новая команда
- Путин посетит Минск 6 декабря
- Кравцов: Единые учебники по всем предметам планируют подготовить до 2029 года
- Депутат Журова заявила, что юристы Усманова могут помочь биатлонисту Устюгову
- Полицейские задержали похитивших мужчину за долги в Домодедово
- В России появятся центры для детей мигрантов по изучению русского языка
- В Кремле сообщили, что премьер Армении Пашинян не посетит саммит ОДКБ в Астане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru