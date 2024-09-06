«Утекает до сих пор!»: Захарова назвала главный метод борьбы с кибермошенниками
Россияне не привыкли скрывать свои персональные данные в личных разговорах и переписке, а это упрощает задачу преступникам, сообщила НСН Мария Захарова.
Незащищенность персональных данных россиян привела к стремительному росту киберпреступлений, поскольку мошенники получили доступ даже к детальной личной информации, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках выступления на Восточном экономическом форуме, его слова передает корреспондент НСН.
«Данные не защищены, кибермошенники, в данном случае кибертеррористы, ими апеллируют и называют их все человеку. Есть такие тонкости, которые обязательно в каких-то досье отражены, они являются ключевым заходом. Фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес, телефон - это база. Мы все привыкли, что общение по телефону с указанием персональные данными - норма. Дальше озвучиваются более детальные вещи, которые и являются для человека триггером начала разговора. К примеру, место работы предыдущее или на настоящий момент, какие-то имена людей. Это ключ к тому, чтобы начать диалог, первый шаг. Утекло всё и до сих пор утекает! Незащищенность персональной информации всех уровней, первичной и более детальной, дает возможность совершать эти преступления в таком масштабе. Поэтому говорить надо, в первую очередь, не просто о безопасности, а о сохранности данных», - сказала она.
Ранее заместитель начальника следственного департамента МВД России Даниил Филиппов сообщил, что с 2022 года по август текущего года было совершено свыше 1,5 миллиона IT-преступлений, при этом их количество может быть больше, поскольку есть преступления, не вошедшие в статистику, передает «Радиоточка НСН».
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