«Утекает до сих пор!»: Захарова назвала главный метод борьбы с кибермошенниками

«Данные не защищены, кибермошенники, в данном случае кибертеррористы, ими апеллируют и называют их все человеку. Есть такие тонкости, которые обязательно в каких-то досье отражены, они являются ключевым заходом. Фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес, телефон - это база. Мы все привыкли, что общение по телефону с указанием персональные данными - норма. Дальше озвучиваются более детальные вещи, которые и являются для человека триггером начала разговора. К примеру, место работы предыдущее или на настоящий момент, какие-то имена людей. Это ключ к тому, чтобы начать диалог, первый шаг. Утекло всё и до сих пор утекает! Незащищенность персональной информации всех уровней, первичной и более детальной, дает возможность совершать эти преступления в таком масштабе. Поэтому говорить надо, в первую очередь, не просто о безопасности, а о сохранности данных», - сказала она.

Ранее заместитель начальника следственного департамента МВД России Даниил Филиппов сообщил, что с 2022 года по август текущего года было совершено свыше 1,5 миллиона IT-преступлений, при этом их количество может быть больше, поскольку есть преступления, не вошедшие в статистику, передает «Радиоточка НСН».

