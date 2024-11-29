Депутат Заварзин заявил о новых правилах бронирования от мобилизации
Вопросами бронирования от мобилизации будут заниматься исключительно федеральные ведомства и Минобороны РФ. Как пишет RTVI, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.
По его словам, новые правила вступят в силу с марта 2025 года.
«Если раньше бронированием служащих могли заниматься предприятия, региональные власти, то с марта 2025 года эти полномочия передаются федеральным властям, Министерству обороны и так далее», — сказал парламентарий.
Отмечается, что данную информацию также подтвердил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, который отметил, что о мобилизации речи нет.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что речи о проведении в стране новой мобилизации не ведётся, граждане активно заключают контракты с Минобороны РФ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru