Депутат Заварзин заявил о новых правилах бронирования от мобилизации

По его словам, новые правила вступят в силу с марта 2025 года.

«Если раньше бронированием служащих могли заниматься предприятия, региональные власти, то с марта 2025 года эти полномочия передаются федеральным властям, Министерству обороны и так далее», — сказал парламентарий.

Отмечается, что данную информацию также подтвердил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, который отметил, что о мобилизации речи нет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что речи о проведении в стране новой мобилизации не ведётся, граждане активно заключают контракты с Минобороны РФ, сообщает RT.