Депутат Заварзин заявил о новых правилах бронирования от мобилизации

Вопросами бронирования от мобилизации будут заниматься исключительно федеральные ведомства и Минобороны РФ. Как пишет RTVI, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

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По его словам, новые правила вступят в силу с марта 2025 года.

«Если раньше бронированием служащих могли заниматься предприятия, региональные власти, то с марта 2025 года эти полномочия передаются федеральным властям, Министерству обороны и так далее», — сказал парламентарий.

Отмечается, что данную информацию также подтвердил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, который отметил, что о мобилизации речи нет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что речи о проведении в стране новой мобилизации не ведётся, граждане активно заключают контракты с Минобороны РФ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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