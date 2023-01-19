Депутат Заксобрания предложил Беглову мотивировать дворников Петербурга жильем

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов неоднократно обещал наладить систему уборки в городе, но до сих пор проблема гололеда и неубранного снега остается актуальной, заявил в беседе с НСН депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что зарплата петербургских дворников увеличится до 49 тысяч рублей в месяц. Сегодня эту сферу коммунальной жизни города контролируют частные предприятия, и дворники получают по 15-18 тысяч рублей, планируется создать городскую структуру. Вишневский предложил иначе мотивировать работников.



«У нас каждый год зима застает врасплох и приходит неожиданно. Все разговоры о том, что сейчас мы поменяем систему, и все станет хорошо, ничем не заканчиваются. Обещаний мы слышали очень много, но каждый год сильный снегопад вызывает в городе паралич, или гололед и невозможно пройти по тротуарам, только в альпинисткой обуви. Мне бы хотелось видеть результаты, а не обещания. Это не первая попытка поменять систему по уборке города», - отметил он.