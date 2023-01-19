Депутат Заксобрания предложил Беглову мотивировать дворников Петербурга жильем
Борис Вишневский заявил в эфире НСН, что обещанная дворникам зарплата в 49 тысяч рублей не решит проблему гололеда и неубранного снега.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов неоднократно обещал наладить систему уборки в городе, но до сих пор проблема гололеда и неубранного снега остается актуальной, заявил в беседе с НСН депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что зарплата петербургских дворников увеличится до 49 тысяч рублей в месяц. Сегодня эту сферу коммунальной жизни города контролируют частные предприятия, и дворники получают по 15-18 тысяч рублей, планируется создать городскую структуру. Вишневский предложил иначе мотивировать работников.
«У нас каждый год зима застает врасплох и приходит неожиданно. Все разговоры о том, что сейчас мы поменяем систему, и все станет хорошо, ничем не заканчиваются. Обещаний мы слышали очень много, но каждый год сильный снегопад вызывает в городе паралич, или гололед и невозможно пройти по тротуарам, только в альпинисткой обуви. Мне бы хотелось видеть результаты, а не обещания. Это не первая попытка поменять систему по уборке города», - отметил он.
Вишневский также подчеркнул, что для мотивации дворников лучше было бы вернуть им возможность получать служебное жилье.
«Я, конечно, за то, чтобы дворники получали больше, чтобы были обеспечены хорошими условиями, но для качественной их работы было бы важнее решить другую проблему – вернуть им возможность получать служебное жилье. Потому что люди будут держаться за свою работу, если будут понимать, что это поможет обеспечить их жилой площадью», - объяснил собеседник НСН.
С жесткой критикой против системы уборки города и решений Беглова неоднократно выступал музыкант Сергей Шнуров. В январе 2022 года он опубликовал в соцсетях стихи про Беглова, связанные с ситуацией с мусором в Петербурге. 15 января «Ленинград» выпустил клип «Пока так», показав горы мусора в городе и задавшись вопросом где и что «гребет бегловская лопата». В продолжение темы вышли клипы «Покаянная» и видео под авторством Dj Big Love, на котором Шнуров показал документальные кадры с жертвами гололеда в Петербурге.
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