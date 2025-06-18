Депутат Выборный: В России 15% бывших мэров замешаны в коррупции

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил НСН, что с точки зрения коррупции наиболее уязвимы сферы ОПК, целевых и инвестиционных программ, национальных и федеральных проектов.

В России борьба с коррупцией поставлена на поток, за последние десять лет 15% бывших мэров стали фигурантами уголовных дел, а также каждый десятый сенатор и более двадцати губернаторов, заявил НСН зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Число выявленных коррупционных преступлений в России в первом квартале 2025 года выросло почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает РБК со ссылкой на Генпрокуратуру. Так, за первый квартал 2025-го зафиксировали на 24% больше коррупционных правонарушений - 15 458. Большинство (60,9%) всех подобных преступлений, зарегистрированных за первый квартал — взятки, их число выросло на 29%. Выборный объяснил, почему выявлять такие преступления стали чаще.

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«Рост числа выявленных коррупционных преступлений обусловлен целым рядом причин. Ключевые - это совершенствование антикоррупционного законодательства, улучшение методов расследования, использование новых технологий и активность гражданского общества. Люди стали чаще сообщать о фактах коррупции. С 2008 года принято более 110 законов и поправок, касающихся различных аспектов борьбы с коррупцией. Включая ужесточение наказаний, обязанности для государственных служащих по декларированию доходов и имущества, а также создание механизмов для защиты информаторов о коррупции. Например, в прошлом году принят закон, устанавливающий, что юридическое лицо может быть освобождено от административной ответственности за взятку должностному лицу, если оно способствовало выявлению и раскрытию этого правонарушения», - объяснил он.

Депутат отметил, что на этом фоне стало крайне опасно и невыгодно для карьеры быть причастным к коррупционным скандалам.

«Стало крайне опасно и невыгодно для карьеры быть замешанным в коррупции. За последние 10 лет 15% бывших мэров стали фигурантами уголовных дел. Каждый десятый сенатор подвергся уголовному преследованию. Более двадцати губернаторов попали под уголовную статью за коррупцию. Вскрытые «гнойники коррупции» в высших эшелонах показывают, что неприкасаемых нет, перед законом все равны», - отметил он.

Выборный также обозначил, что наиболее уязвимыми остаются сферы ОПК, целевых и инвестиционных программ, национальных и федеральных проектов.

«Наглядный пример - случаи обвинения в коррупции в текущем году: мэра Красноярска, экс-губернатора Курской области, замгубернатора Владимирской области, ректора госуниверситета в Пскове, экс-депутата Заксобрания Карелии, экс-главы областного суда в Ростове. Не обошла эта тема даже российский футбол (коррупция в судействе). В прошлом году суд приговорил обвиняемых за хищение сотен миллионов рублей через «Пушкинские карты» к срокам от четырех до шести лет в колонии. Это показывает, что наиболее уязвимой перед коррупционной угрозой остается сфера со значительным денежным потоком - структуры, обладающие правом распоряжаться бюджетными средствами. Приоритетное направление сегодня – недопущение коррупционных проявлений в сферах ОПК, в реализации целевых и инвестиционных программ, национальных и федеральных проектов», - подытожил собеседник НСН.

В России основные коррупционеры - это низовые чиновники, правоохранители, так как заработная плата у них очень низкая и не растет, заявил ранее НСН председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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