В России борьба с коррупцией поставлена на поток, за последние десять лет 15% бывших мэров стали фигурантами уголовных дел, а также каждый десятый сенатор и более двадцати губернаторов, заявил НСН зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Число выявленных коррупционных преступлений в России в первом квартале 2025 года выросло почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает РБК со ссылкой на Генпрокуратуру. Так, за первый квартал 2025-го зафиксировали на 24% больше коррупционных правонарушений - 15 458. Большинство (60,9%) всех подобных преступлений, зарегистрированных за первый квартал — взятки, их число выросло на 29%. Выборный объяснил, почему выявлять такие преступления стали чаще.