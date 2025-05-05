60% взяточников в России попались на суммах меньше 10 тысяч рублей

Почти 60% осужденных за взятки в России попались при получении сумм меньше 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном Суде.

Осуждённый за взятки экс-замначальника ИК № 37 погиб в зоне СВО

Согласно публикации, в 2024 году из 3938 осужденных 2305 человек были признаны виновными в мелком взяточничестве. Только 24 из них отправились в колонию, все остальные выплатили штрафы на общую сумму в почти 41 миллион рублей.

Уточняется, что за год суды приговорили 710 человек к тюремному заключению по обвинению в коррупции в крупных и особо крупных размерах. Среди них пять работников суда, еще 43 экс-сотрудника прокуратуры и следственных органов, а также почти 500 бывших правоохранителей.

Ранее член Совета по правам человека Кирилл Кабанов в разговоре с НСН поддержал запрет на условный срок для чиновников за взятки.

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ФОТО: РИА Новости
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