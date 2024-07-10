Володин: Госдума рассмотрит проект о высоких штрафах для водителей электросамокатов

Госдума рассмотрит законопроект, который предусматривает высокие штрафы за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В частности, взыскания будут касаться превышения скорости, оставления места аварии, управления в нетрезвом состоянии и отказа от прохождения медосвидетельствования, неправильного движения по дороге, тротуарам и пешеходным зонам. Как отметил Володин, число ДТП с участием СИМ в текущем году уже в 2,5 раза превысило количество аварий за аналогичный период в прошлом.

«С 1 марта прошлого года действуют ПДД для данного вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было. Абсолютное большинство выступает за то, чтобы в этой сфере был наведен порядок», — написал политик в своем Telegram-канале.

В среду Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении. Как отметил Володин, повышение ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить число ДТП и обеспечить безопасность граждан.

Ранее зампредседателя Госдумы Владислав Даванков предложил создать в крупных городах «электросамокатную полицию», которая будет патрулировать пешеходные и общественные зоны для контроля за соблюдением ПДД водителями СИМ, пишет 360.ru.

