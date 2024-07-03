СМИ: В России введут ежедневные штрафы за езду без полиса ОСАГО

Автомобилистов могут начать ежедневно штрафовать за езду без полисов ОСАГО, предполагается, что наличие страховки будут отслеживать через дорожные камеры по номеру машины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, над инициативой работают МВД, Банк России и Российский союз автостраховщиков. Ведомства создали рабочую группу, выступающую за контроль наличия полисов ОСАГО через камеры. Авторы инициативы хотят добиться повышения защищенности автомобилистов от «случаев финансового краха» при дорогостоящих авариях.

«Планируется, что штрафовать за поездки без ОСАГО будут не более одного раза в день. Однако количество дней не ограничено. За месяц... может накапать штрафов почти на 25 тысяч рублей», — пишет SHOT.

Как отмечает издание, специалисты уже провели соответствующие тесты, для реализации инициативы будут синхронизированы базы данных Национальной страховой информационной системы и Госавтоинспекции. Ожидается, что документ с готовым предложением направят в Госдуму в августе, и депутаты рассмотрят его в завершение весенней сессии.

Между тем нижняя палата парламента приняла поправки, исключающие полис ОСАГО из перечня документов, необходимых для регистрации транспортного средства, напоминает «Свободная пресса». В то же время в стране продолжат действовать штрафы для автомобилистов за езду без страховки.

