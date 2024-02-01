В питерском ЗакСе назвали пиар-ходом запрет выезда допущенных к гостайне депутатов

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что Народный хурал Бурятии впервые в России планирует рассмотреть 29 февраля запрет на выезд депутатов, владеющих сведениями особой важности или совершенно секретными сведениями, за границу. Согласно федеральному закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», соответствующее решение может принимать председатель законодательного органа. По словам Вишневского, такой запрет существовал и раньше.

«Закон, который позволяет ограничить выезд за границу парламентариев, имеющих официальный допуск к государственной тайне, существовал всегда. Все остальные региональные депутаты допуск к ней получить не могут. Решение правительства Бурятии — не более, чем пиар-ход. Есть перечень сведений, относящихся к гостайне, никто из депутатов, не имеющих допуска, такой информацией не владеет», — сказал Вишневский.

Ранее пограничная служба ФСБ России разъяснила новый порядок пропуска через границу граждан РФ в возрасте до 14 лет.

