Депутат Ющенко призвал сделать Max доступным в других странах
Национальный мессенджер Max должен стать доступен для скачивания в других странах, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Александр Ющенко. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.
Как отметил парламентарий, сервис по функционалу как минимум соответствует уже знакомым пользователям мировым аналогам, поэтому мессенджер должен работать «абсолютно везде».
«Чтобы россияне могли общаться с родными и близкими, проживающими за границей. Если мы что-то заглушаем, что-то закрываем, то мы должны что-то... предложить взамен. Надеюсь, что разработчики приложения учтут всю критику и усовершенствуют продукт», — подчеркнул Ющенко.
Между тем аудитория мессенджера Max превысила 30 млн человек.
