СМИ: Актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту

Актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Артистку задержали с вейпом с гашиш-маслом внутри», - отмечает издание.

По данным СМИ, Тарасова прилетела из Израиля несколько дней назад. Против актрисы возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств, ей планируют избрать меру пресечения.

