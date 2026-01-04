Депутат Свинцов рассказал о споре в Госдуме насчет искусственного интеллекта
Борющийся с фальсификатом и «нечистью» депутат Госдумы рассказал НСН, что он и его коллеги думают, какой подход избрать для регулирования искусственного интеллекта.
Член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе с НСН рассказал, что в его личных планах на 2026 год – борьба с эзотерикой и фальсифицированным алкоголем, а в планах комитета в целом – обсуждение темы нейросетей.
«У меня планов достаточно много, но часть из них я озвучить не могу, потому что сразу же мои коллеги-депутаты побегут это делать вместо меня. Могу только отметить, что продолжу бороться со всей эзотерической нечистью и алкоголем. Мы видим огромную поддержку в регионах от губернаторов, правительств и заксобраний. По стране идет волна умеренных ограничений, которые мы настроим более точечно: уберем алкоголь от жилых домов все дальше, закроем различные пивнушки. Надо усилить контроль за фальсификатом и спиртосодержащими продуктами. Это сложный и долгий системный путь», — рассказал он.
По его словам, остальные срочные вопросы в комитете уже рассмотрены, но на 2026 год остается «сложная тема» с регулированием искусственного интеллекта (ИИ), по которой среди депутатов пока нет согласия.
«Следующая сложная тема, которая нас ждет — искусственный интеллект. Здесь есть две диаметрально противоположные позиции. Ряд депутатов и различных чиновников предлагают сделать рамочное законодательство, определить общие правила пользования и развития, а потом уже постепенно решать проблемы. А некоторые, наоборот, не хотят этого, чтобы сохранилась свобода, и говорят, что “не надо никому сковывать руки”. А если кому-то конкретно что-то надо индивидуально отрегулировать, то тогда давайте напишем отдельный закон, который разрешит ситуацию. Например, все, что касается авторского права и произведений, созданных с использованием искусственного интеллекта. Вопрос еще и в том, а что определять искусственным интеллектом. Мы считаем, что это обычная программа для вычислительных машин, а кто-то не согласен с этим. Поэтому пока никаких четких и видимых очертаний ближайшего законопроекта, который регулировал бы тематику искусственного интеллекта, я не вижу. На комитет и на рабочую группу ничего такого не выносилось», — отметил он.
Ранее Свинцов в эфире НСН предсказал будущее приложения Roblox в России после его блокировки.
