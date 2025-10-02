Депутат Свинцов рассказал, чем будет заниматься его робот-помощник

У депутатов очень много писем и обращений, поэтому часть чисто физической работы может выполнять робот, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

«У нас пока законодательства об искусственном интеллекте нет, но создана комиссия по данному вопросу. Пока даже определение мы не выработали, потому что словосочетание «искусственный интеллект» не до конца отражает реальность. Огромное количество граждан у нас и во всем мире используют эти алгоритмы. Я активно начинаю использовать роботов в своей работе. Мы сейчас оцениваем, как робот может заменить помощников – относить письма, делать фото, делать физическую работу. Мы оцениваем, как на него влияет погода и другие факторы, чтобы понимать, какую работу он может выполнять. У депутатов огромное количество обращений, писем, поэтому было бы хорошо отдать часть работы роботам», - отметил он.

Ранее сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев заявил «Радиоточке НСН», что роботы-помощники являются дорогим и невостребованным товаром на рынке робототехники, поэтому в ближайшее время массового спроса на них ожидать не стоит.

