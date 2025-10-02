Депутат Свинцов рассказал, чем будет заниматься его робот-помощник
Андрей Свинцов рассказал НСН, что сейчас тестирует своего механизированного помощника Володю.
У депутатов очень много писем и обращений, поэтому часть чисто физической работы может выполнять робот, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
«У нас пока законодательства об искусственном интеллекте нет, но создана комиссия по данному вопросу. Пока даже определение мы не выработали, потому что словосочетание «искусственный интеллект» не до конца отражает реальность. Огромное количество граждан у нас и во всем мире используют эти алгоритмы. Я активно начинаю использовать роботов в своей работе. Мы сейчас оцениваем, как робот может заменить помощников – относить письма, делать фото, делать физическую работу. Мы оцениваем, как на него влияет погода и другие факторы, чтобы понимать, какую работу он может выполнять. У депутатов огромное количество обращений, писем, поэтому было бы хорошо отдать часть работы роботам», - отметил он.
Ранее сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев заявил «Радиоточке НСН», что роботы-помощники являются дорогим и невостребованным товаром на рынке робототехники, поэтому в ближайшее время массового спроса на них ожидать не стоит.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Свинцов рассказал, чем будет заниматься его робот-помощник
- В Кремле заявили, что Путин примет участие в работе саммита G20
- «Победа добра над гордыней»: Балерина Рыжкова об участии в проекте Ballet Triptych
- Песков: США не отреагировали на предложение по ДСНВ
- Минпросвещения захотело продлить эксперимент по сдаче двух ОГЭ до 2029 года
- «Фонбет-ракеты?»: Когда ждать рекламу на объектах «Роскосмоса»
- Британия поменяла оттенок красного на флагах США перед визитом Трампа
- Депутат Госдумы Колесник призвал арестовывать французские корабли за «беспредел»
- В России объяснили, для чего нужно повысить налоги для иноагентов
- Венгрия подписала с Францией договор на поставку 4 млрд кубометров СПГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru