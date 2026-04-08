Депутат Свинцов назвал Telegram ресурсом для оппозиции
Внесистемные партии в России постараются использовать Telegram в предвыборной агитации, заявил НСН Андрей Свинцов.
Для оппозиции важен каждый голос, поэтому она будет бороться за избирателя на любых ресурсах, а партия власти может этого не делать, рассказал НСН зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
Выборы в Госдуму IX созыва пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. ЦИК России уже подтвердил допустимость ведения агитации в мессенджере Telegram. Ведомство указало, что законами это не запрещено, пишут «Ведомости». Свинцов, который неоднократно высказывался на тему блокировки Telegram, объяснил, кому будет нужна агитация в опальном мессенджере.
«Каждый кандидат и партия должны самостоятельно для себя определять, где их избиратель. Уже исходя из этого стоит принимать решение, агитировать ли им в Telegram. Это больше ресурс для оппозиционных партий, которые как правило обделены федеральными СМИ и ресурсами. Они будут использовать все возможности, в том числе и те площадки, которые ограничены на территории России. А партия большинства может себе позволить Telegram не пользоваться. Для оппозиции и тех сил, которые не представлены в парламенте, важен каждый голос, в том числе и людей за пределами России. Во многих государствах будут открыты избирательные участки. Наш избиратель сегодня находится по всему миру, поэтому приходится использовать все возможности, которые есть», — отметил он.
Ранее политолог Евгений Минченко спрогнозировал в эфире НСН падение рейтингов «Единой России» из-за ограничений интернета и Telegram.
