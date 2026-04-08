Для оппозиции важен каждый голос, поэтому она будет бороться за избирателя на любых ресурсах, а партия власти может этого не делать, рассказал НСН зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Выборы в Госдуму IX созыва пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. ЦИК России уже подтвердил допустимость ведения агитации в мессенджере Telegram. Ведомство указало, что законами это не запрещено, пишут «Ведомости». Свинцов, который неоднократно высказывался на тему блокировки Telegram, объяснил, кому будет нужна агитация в опальном мессенджере.