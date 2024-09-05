«Провальный год»: За нарушения на электросамокатах призвали лишать водительских прав

«Я выступал с этой инициативой, считаю, что надо было поднимать штрафы ещё больше, нужно штрафовать нарушителей серьезно, а также вводить ответственность для детей, не только для родителей. Детей надо направлять на курсы ПДД, курсы по управлению самокатом, если ребенок нарушает. В целом, если человек нарушил правила на самокате, то нужно на шесть месяцев отбирать у него водительские права. Пусть полгода пешком походит, подумает. Если вы пользуетесь не сервисом, а своим самокатом, то после его покупки в течение двух недель необходимо обязать зарегистрировать его на Госуслугах», - отметил он.

По его словам, пользователи арендных самокатов совершили за семь месяцев 250 миллионов поездок, практически каждая поездка была с нарушениями.

«В России миллион самокатов и СИМ, из них 300 000 прокатных самокатов. В 2024 году по прогнозам будет совершено 500 миллионов поездок, из них практически каждая поездка с нарушениями. Всего пользователи арендных самокатов совершили за 7 месяцев около 250 миллионов поездок, практически каждая поездка с нарушениями. Поэтому это правильная тенденция, когда уже стали готовиться к следующему сезону 2025 года, приучать граждан, чтобы они уже понимали уровень ответственности. Да, ограничения принесут свой эффект, абсолютно точно. И единственное у меня сожаление, что этот закон нужно было бы принимать два-три года назад. Тогда эффект был бы ощутимый, тогда не было бы такого астрономического числа увечий, такого негативного резонанса и так далее. Но лучше поздно, чем никогда», - рассказал он.

Также Крохмаль призвал обратить внимание на всех пользователей самокатов, включая курьеров, которые зачастую нарушают правила.

«И еще один момент, все-таки нужно обратить внимание на граждан, которые покупают электросамокаты, их огромное количество. Плюс нужно обратить внимание на перевозчиков фастфуда, которые тоже передвигаются по улицам и нарушают не меньше, чем те, кто берут в аренду электросамокаты, но почему-то они тоже выпадают из поля зрения. Нужно ввести систему ужесточения штрафов и наказаний для любого человека, который передвигается не пешком. Тогда общая тенденция будет действительно положительная. Сейчас чиновники пытаются сбить волну негатива, так как 2024 год - это самый провальный год за всю историю вообще в мире, когда электросамокаты нанесли моральный ущерб соизмеримый, наверное, с какими-то ужасными катастрофами природными», - подытожил собеседник НСН.

Ранее судебные приставы впервые конфисковали электросамокат у виновника ДТП, который наехал на пожилую женщину, он находился в нетрезвом состоянии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

