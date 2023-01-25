Депутат Соловьёв назвал справедливым решение об отстранении актёра Назарова
Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв заявил, что народного артиста РФ Дмитрия Назарова справедливо отстранили от роли Кисы Воробьянинова в кинопроекте Петра Зеленова «12 стульев», сообщает NEWS.ru.
Парламентарий считает, что подобные меры «охладят головы политиканствующим актёрам», которые отвлеклись от своей основной деятельности.
По его словам, они «не помнят своего Отечества», предпочитают «извращать и перевирать факты о специальной военной операции, хаять наших доблестных защитников и глумиться над памятью наших предков», за что их закономерно лишают ролей и возможности зарабатывать.
«Лишение ролей в фильмах и спектаклях, а также финансовых вознаграждений актёров, предавших свою родину... закономерный ответ на противоправные действия с их стороны. Семья актёров Назаровых — пример такой подлой провокационной деятельности против нашей страны», — заключил Соловьёв.
Ранее актёра Дмитрия Назарова и его супругу, коллегу по цеху Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова, пишут «Известия».
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