Депутат Соловьёв назвал справедливым решение об отстранении актёра Назарова

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв заявил, что народного артиста РФ Дмитрия Назарова справедливо отстранили от роли Кисы Воробьянинова в кинопроекте Петра Зеленова «12 стульев», сообщает NEWS.ru.

В Москве отменили концерт Валерия Меладзе

Парламентарий считает, что подобные меры «охладят головы политиканствующим актёрам», которые отвлеклись от своей основной деятельности.

По его словам, они «не помнят своего Отечества», предпочитают «извращать и перевирать факты о специальной военной операции, хаять наших доблестных защитников и глумиться над памятью наших предков», за что их закономерно лишают ролей и возможности зарабатывать.

«Лишение ролей в фильмах и спектаклях, а также финансовых вознаграждений актёров, предавших свою родину... закономерный ответ на противоправные действия с их стороны. Семья актёров Назаровых — пример такой подлой провокационной деятельности против нашей страны», — заключил Соловьёв.

Ранее актёра Дмитрия Назарова и его супругу, коллегу по цеху Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ДепутатыСпецоперацияАктерыНародный Артист
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры