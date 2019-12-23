Издевавшиеся над Шамсутдиновым военные признали вину
Дело о неуставных отношениях в воинской части под Читой, возбужденное после массового расстрела сослуживцев солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым, рассматривается в особом порядке. Об этом сообщил отец солдата Салим Шамсутдинов, передает Ura.ru.
Особый порядок рассмотрения дела свидетельствует о том, что подсудимые согласились с доводами следствия - то есть, по словам Салима Шамсутдинова, подтвердили свою вину. Его сын и еще трое срочников проходят по этому делу в качестве потерпевших.
Собеседник агентства также отметил, что приговор будет вынесен без присутствия потерпевшей стороны.
Потерпевший по это делу, Рамиль Шамсутдинов расстрелял 10 человек в воинской части в Забайкалье 25 октября, восемь из них погибли на месте. Стрелок содержится в Читинском СИЗО. Его интересы защищают адвокаты Руслан Нагиев и Равиль Тугушев.
Как ранее сообщал телеканал «360», прослуживший на тот момент четыре месяца срочник Шамсутдинов не жаловался на дедовщину своим родным.
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