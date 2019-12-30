Адвокат Кадырова рассказал, как признание сослуживца поможет Шамсутдинову
Адвокат Саид-Магомед Чапанов в эфире НСН рассказал, что факт рассмотрения в особом порядке дела Шамсутдинова о неуставных отношениях, по которому он признан потерпевшим, будет иметь значение и для уголовного дела о расстреле сослуживцев.
Дело о неуставных отношениях в одной из воинских частей Забайкалья, по которому расстрелявший сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим, будет рассмотрено в особом порядке. Об этом заявил обвиняемый, передает агентство Ura.ru со ссылкой на адвоката срочника Руслана Нагиева. Фактически это говорит о безусловном признании вины за издевательства над Шамсутдиновым.
Адвокат главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов, который помогает обеспечить защиту Шамсутдинова, в эфире НСН назвал это решение подтверждением факта неуставных взаимоотношений.
«Это подтверждает не то что версию, а показания Шамсутдинова, что он пошел на неправомерные действия в связи с издевательствами над ним. И косвенно подтверждаются издевательства над другими военнослужащими, - отметил Чапанов.
Он утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли этот факт смягчающим обстоятельством в деле самого Шамсутдинова о расстреле военнослужащих.
«Однозначно! Естественно, это повлияет в положительную сторону», - считает Чапанов.
Ранее в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что дело о неуставных отношениях было возбуждено, чтобы не было повода говорить о предвзятости следствия.
Напомним, что Рамиль Шамсутдинов расстрелял десять человек в воинской части под Читой 25 октября. Восемь человек погибли, еще двое получили тяжелые ранения. По словам самого Шамсутдинова, поводом для расправы стали систематические угрозы и издевательства со стороны старослужащих.
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