Соболев: Заключившие контракт с Минобороны иностранцы примут гражданство РФ
Иностранцами могут быть и русские, проживающие прибалтийских республиках, а если они готовы защищать Россию, значит станут и ее гражданами, заявил НСН Виктор Соболев.
Иностранцы, которые заключат контракт с Минобороны РФ, следом примут и российское гражданство, поэтому естественно Россия не будет их выдавать другим странам даже в рамках уголовного преследования. Об этом НСН рассказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
Иностранцев, заключивших контракт с Вооруженными силами России (ВС РФ), не будут выдавать по запросам других стран для уголовного преследования и исполнения приговора. Соответствующую поправку в законодательство одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. Соболев пояснил, как это будет действовать.
«Ну, я думаю, что в след за заключением контракта они примут российское гражданство. И в этом случае с чего мы их будем выдавать? Инициатива пока не обсуждается, но там иностранцы-то разные. Есть лица без гражданства - это русские, которые живут в прибалтийских республиках. Как таковых наемников, как в украинских вооруженных силах, у нас нет. Те люди, которые заключают контракт, они принимают и российское гражданство. Россию должны защищать те люди, которые служат ей и будут в ней жить. Вот этим и продиктовано это решение. Я не думаю, что у нас есть такие иностранцы, которые будут выше закона. Мы достаточно разборчиво относимся к тем людям, которые заключают контракт с Министерством обороны», - рассказала она.
Ранее Соболев заявил, что заявления премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о том, что Европе следует готовиться к долгосрочной изоляции России, подтверждают тот факт, что европейские члены блока НАТО готовятся к войне с РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
