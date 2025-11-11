«Ну, я думаю, что в след за заключением контракта они примут российское гражданство. И в этом случае с чего мы их будем выдавать? Инициатива пока не обсуждается, но там иностранцы-то разные. Есть лица без гражданства - это русские, которые живут в прибалтийских республиках. Как таковых наемников, как в украинских вооруженных силах, у нас нет. Те люди, которые заключают контракт, они принимают и российское гражданство. Россию должны защищать те люди, которые служат ей и будут в ней жить. Вот этим и продиктовано это решение. Я не думаю, что у нас есть такие иностранцы, которые будут выше закона. Мы достаточно разборчиво относимся к тем людям, которые заключают контракт с Министерством обороны», - рассказала она.

Ранее Соболев заявил, что заявления премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о том, что Европе следует готовиться к долгосрочной изоляции России, подтверждают тот факт, что европейские члены блока НАТО готовятся к войне с РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

