Лавров: РФ готова обсуждать опасения США о якобы возобновлении ядерных испытаний
Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы возобновила испытания ядерного оружия, не соответствуют действительности. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что Москва готова обсуждать и те подозрения, которые возникли у Вашингтона относительно того, что Россия якобы скрытно проводит испытания.
«В отношении того, что мы скрытно... закопались глубоко под землей и там что-то делаем», — сказал министр.
Лавров напомнил, что подземные взрывы отслеживает специальная группа, в которой состоят и Россия, и США.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается нарушать обязательства по запрету ядерных испытаний, сообщает «Свободная пресса».
