Самолет ВВС Турции разбился на грузино-азербайджанской границе

Военно-транспортный самолёт С-130 ВВС Турции потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе. Об этом сообщает RT.

В турецком Минобороны не уточнили число погибших и раненых, однако указали, что на борту самолёта, кроме членов экипажа? находились 20 военнослужащих республики.

«Поисково-спасательные работы в районе катастрофы продолжаются», - говорится в сообщении

Глава военного ведомства Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования своему турецкому коллеге Яшару Гюлеру.

Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
