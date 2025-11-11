Самолет ВВС Турции разбился на грузино-азербайджанской границе
Военно-транспортный самолёт С-130 ВВС Турции потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе. Об этом сообщает RT.
В турецком Минобороны не уточнили число погибших и раненых, однако указали, что на борту самолёта, кроме членов экипажа? находились 20 военнослужащих республики.
«Поисково-спасательные работы в районе катастрофы продолжаются», - говорится в сообщении
Глава военного ведомства Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования своему турецкому коллеге Яшару Гюлеру.
Ранее в Липецкой области потерпел крушение российский МиГ-31, пилоты катапультировались, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
