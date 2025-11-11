Майкл Джексон установил исторический рекорд популярности
Песня «Thriller» позволила Майклу Джексону установить исторический рекорд по продолжительности нахождения в хит-параде Billboard Hot 100.
Как пишет Variety, после выхода тизера биографического фильма «Майкл» режиссёра Антуана Фукуа, трек взлетел с 32-й позиции на 10-ю.
Благодаря этому король поп-музыки стал первым в истории артистом, чьи песни попадали в десятку лучших Billboard Hot 100 шесть десятилетий подряд — начиная с 1970-х и заканчивая 2020-ми годами.
Ранее студия Lionsgate решила перенести выход предстоящего биографического фильма о Майкле Джексоне на 2026 год. Согласно вышедшему трейлеру, премьера намечена на 24 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
