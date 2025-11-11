В ноябре россияне смогут купить одежду и обувь со скидками до 90%
Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил НСН, что обувь и одежда к концу ноября хорошо распродается, так как конец сезона совпадает с самыми крупными распродажами.
В ноябре скидки на одежду и обувь будут достигать 90%, а на электронику и бытовую технику – 30%, заявил НСН глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
Магазины традиционно устраивают 11.11 день распродаж и скидок. Наибольшие скидки в этом сезоне на одежду и обувь, они побили рекорд и составили почти 84%. Как сообщили представители маркетплейса «Мегамаркет», основная экономия формируется за счет прямого снижения цен от продавцов, а не дополнительных маркетинговых акций. Соколов согласился с такими выводами.
«Это традиционно именно так, потому что обувь и одежда к концу ноября уже распродается, потому что идет уже конец сезона. Этот конец сезона как раз совпадает с самыми крупными распродажами. Они начинаются сейчас, заканчиваются «Черной пятницей» в конце ноября, а дальше мы уходим в подготовку к новогодним праздникам. За ноябрь и декабрь многие компании делают 50-60% своего оборота. Скидки на одежду и обувь могут доходить до 70-90%. Это абсолютно нормально, потому что распродаются склады», - пояснил он.
При этом Соколов призвал не ждать больших скидок на новые смартфоны.
«В электронике и бытовой технике скидки будут более умеренными – 10-30% на старые модели. На новые модели никаких скидок быть не может. Никто не будет реализовывать флагманский смартфон с большим дисконтом. Скорее всего, это будет какая-то ловушка, потому что он и за полную стоимость прекрасно продается. Не надо верить в чудеса. В таком случае вы не получили ни товара, ни денег», - предупредил он.
Также он рассказал, как формируются скидки на маркетплейсах.
«В самой скидке обычно участвует и производитель, и продавец, может еще и платформа поучаствовать. Тогда получается самое приятное предложение для конечного покупателя. Это касается всех продавцов в интернете. На маркетплейсах цену устанавливает именно продавец. Плюс есть акции от платформ. Кому-то важно заработать сразу и много, а кто-то продает штучный товар, более эксклюзивный, тогда эти продавцы в акциях платформ не участвуют», - добавил собеседник НСН.
Категории электроники и бытовой техники традиционно предлагают более умеренные скидки - 5–10%. В премиальном сегменте текущей осенью сохраняется устойчивый спрос на игровые приставки (средний чек 54 450 рублей) и мониторы (18 646 рублей), передает «Радиоточка НСН» со ссылкой на «Мегамаркет».
