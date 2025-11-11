Лавров назвал ложью статью об отмене саммита в Будапеште из-за Кремля
Статья в газете Financial Times о том, что причиной отмены саммита в Будапеште стал якобы «жёсткий меморандум» Кремля, является ложью. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он указал, что американской стороне был направлен неофициальный набросок, «так называемый non-paper». И произошло это не после беседы лидеров РФ и США, «а за несколько дней до этого разговора».
«Чтобы напомнить нашим американским коллегам, о чём говорили в Анкоридже и какие понимания, как нам по крайней мере казалось, американцы это не опровергают, были там достигнуты», - отметил министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что встреча с американским лидером Дональдом Трампом в Венгрии «скорее, переносится», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
