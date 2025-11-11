Лавров назвал ложью статью об отмене саммита в Будапеште из-за Кремля

Статья в газете Financial Times о том, что причиной отмены саммита в Будапеште стал якобы «жёсткий меморандум» Кремля, является ложью. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Трамп заявил о якобы нежелании России прекращать конфликт на Украине

Он указал, что американской стороне был направлен неофициальный набросок, «так называемый non-paper». И произошло это не после беседы лидеров РФ и США, «а за несколько дней до этого разговора».

«Чтобы напомнить нашим американским коллегам, о чём говорили в Анкоридже и какие понимания, как нам по крайней мере казалось, американцы это не опровергают, были там достигнуты», - отметил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что встреча с американским лидером Дональдом Трампом в Венгрии «скорее, переносится», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАРоссияМИД РФСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры