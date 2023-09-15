Депутат Соболев: Число болезней для отсрочки от армии будут сокращать

Список болезней, при наличии которых нельзя служить в российской армии, сократят. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с Ura.ru.

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Как отметил парламентарий, «в свое время» в стране были завышены требования к здоровью призывников.

«С плоскостопием раньше служили, никаких проблем не было. ... Сейчас плоскостопие считается заболеванием, при котором человек не годен к военной службе. Это, безусловно, будет изменяться в сторону уменьшения таких заболеваний, которые ... не вредят исполнению служебных обязанностей», — указал Соболев.

По словам генерала, сокращение списка болезней для военнослужащих позволит увеличить численный состав армии страны.

«А то у кого двое детей, у кого болезни, — в конечном итоге служить некому», — заключил Соболев.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, лица с которыми будут освобождены от службы в армии по контракту в период мобилизации, военного положения или военного времени. В список включили 26 заболеваний, в том числе ВИЧ, гепатиты В и С, сахарный диабет первого типа, эпилепсию, инсульты, болезни сердца, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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