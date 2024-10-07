«Куда жаловаться?»: Учителя чаще подвергаются травле со стороны работодателя
Школы не хотят, чтобы информация об оскорблении учителей была общеизвестной, поскольку подобные ситуации свидетельствуют о плохой воспитательной работе, сообщил НСН Всеволод Луховицкий.
Учителя чаще подвергаются оскорблениям со стороны вышестоящего руководства, а не учеников, при этом для педагогов заявить о подобной ситуации – равносильно признанию собственной профессиональной некомпетентности. Об этом в беседе с НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о введении административной ответственности за оскорбление педагогов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Депутаты от партии «Справедливая Россия – За правду» предложили ввести штрафы до 30 тыс. рублей для граждан, до 200 тыс. рублей для должностных лиц и до 700 тыс. рублей для организаций. Луховицкий усомнился в том, что мера поможет учителям.
«Если это будет прописано, если должностным лицом считать и директора, то это очень правильная мысль. Непонятно только, каким образом реализовать норму. Куда должен обращаться учитель каждый раз, когда такое дело происходит? Думаю, статья будет применяться очень редко, так как доказать публичное оскорбление сложно. Для учителя обращение в полицию или суд по поводу того, что ученик оскорбил его - не очень правильно и не очень приятно. Не думаю, что этот законопроект существенно улучшит положение учителей. Тем более, главное оскорбление, которое случается, приходит не со стороны детей, а со стороны работодателей», - заявил он.
По словам собеседника НСН, школьное руководство не будет заинтересовано в том, чтобы учителя публично рассказывали о случаях травли.
«Когда учитель говорит, что его кто-то оскорбил, тем более ученик, педагог расписывается в своей профессиональной некомпетентности. После такого заявления вся школа будет знать, что есть учитель, которого можно оскорблять. Не говоря уже о том, что региональное и муниципальное руководство, как правило, отслеживают подобные случаи и все равно делает выводы о плохой воспитательной работе в школе. Значит, директора будут заинтересованы, чтобы таких случаев было меньше. Это будет неработающая статья», - подытожил он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с «Радиоточкой НСН» также усомнился, что штрафы смогут системно решить проблему с публичным оскорблением и унижением учителей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Оренбург» назначил работавшего в «Спартаке» Слишковича главным тренером
- В Норильске загорелся склад на площади более 1,5 тысячи «квадратов»
- ХАМАС ударило ракетами по Тель-Авиву и другим городам Израиля
- Премьеру фильма Познера «Турецкая тетрадь» перенесли
- Глава Феодосии заявил об эвакуации 300 человек из-за пожара на нефтебазе
- В Курской области уничтожили украинскую ракету и БПЛА
- Мишустин назвал небезопасной обстановку в приграничных областях для возвращения
- ВГТРК: Атака хакеров на онлайн-сервисы не нанесла существенного урона работе
- В Грузии возобновят процедуру импичмента президента Зурабишвили
- Экс-замминистра обороны Иванову предъявлено новое обвинение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru