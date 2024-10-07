«Куда жаловаться?»: Учителя чаще подвергаются травле со стороны работодателя

По словам собеседника НСН, школьное руководство не будет заинтересовано в том, чтобы учителя публично рассказывали о случаях травли.

«Когда учитель говорит, что его кто-то оскорбил, тем более ученик, педагог расписывается в своей профессиональной некомпетентности. После такого заявления вся школа будет знать, что есть учитель, которого можно оскорблять. Не говоря уже о том, что региональное и муниципальное руководство, как правило, отслеживают подобные случаи и все равно делает выводы о плохой воспитательной работе в школе. Значит, директора будут заинтересованы, чтобы таких случаев было меньше. Это будет неработающая статья», - подытожил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с «Радиоточкой НСН» также усомнился, что штрафы смогут системно решить проблему с публичным оскорблением и унижением учителей.

