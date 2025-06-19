Депутат Смолин объяснил рост стоимости обучения в вузах до 60%

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил НСН, что федеральный бюджет мог бы компенсировать вузам резкое повышение цен.

Рост цен на обучение в вузах до 60% связан с инфляционными ожиданиями на фоне закона об ограничении платного образования, а также с популяризацией инженерных профессий, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

В семи из десяти ведущих вузов России по версии рейтингового агентства RAEX за 2025 год цены на обучение по отдельным направлениям подготовки выросли минимум на 25%, подсчитали «Ведомости». Самый серьезный подъем цен – примерно на 50–60% – в Московском физико-техническом институте (МФТИ, Физтех). Так, цена за обучение на бакалавриате и специалитете МФТИ по программе «прикладная математика и информатика» выросла с 467 000 до 767 000 рублей. Смолин заявил, что это неприемлемо резкий рост цен.

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«Я напомню, что когда-то Минобрнауки принимало решение о том, чтобы рост цен в вузах был не выше инфляции. Вопрос, что такое реальная инфляция. Официальная инфляция у нас на уровне 9,6%, при этом продуктовая инфляция приближается к 20%. Но могу сказать точно, что нигде нет инфляции на уровне 50-60%. Поэтому меня сильно удивляет такое решение. Даже повышение цен на 25% - это слишком много», - отметил он.

По его словам, федеральный бюджет должен был бы компенсировать вузам это повышение цен, но и сами учебные заведения должны «понимать границы».

«Это частично связано с инфляционными ожиданиями на фоне закона об ограничении платного образования. Также такой рост связан с неповышением цен в предыдущие годы. Сейчас инженерные специальности стали популярнее, чем раньше, этим можно объяснить рост цен на этом направлении. В любом случае таким образом ограничивать возможность получения образования неправильно. Я думаю, что федеральный бюджет должен был бы компенсировать вузам это повышение цен. С другой стороны, сами вузы должны понимать определенные границы», - подытожил собеседник НСН.

В России заработал первый государственный рейтинг вузов и колледжей, который позволяет оценить востребованность на рынке труда выпускников образовательных организаций. Он рассчитывается отдельно для разных направлений подготовки и уровня образования - магистратуры или ординатуры, специалитета и колледжей. Причем власти оценивают именно реальные достижения - уровень трудоустройства и медианную зарплату, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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