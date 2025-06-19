Рост цен на обучение в вузах до 60% связан с инфляционными ожиданиями на фоне закона об ограничении платного образования, а также с популяризацией инженерных профессий, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

В семи из десяти ведущих вузов России по версии рейтингового агентства RAEX за 2025 год цены на обучение по отдельным направлениям подготовки выросли минимум на 25%, подсчитали «Ведомости». Самый серьезный подъем цен – примерно на 50–60% – в Московском физико-техническом институте (МФТИ, Физтех). Так, цена за обучение на бакалавриате и специалитете МФТИ по программе «прикладная математика и информатика» выросла с 467 000 до 767 000 рублей. Смолин заявил, что это неприемлемо резкий рост цен.