Психолог предостерегла родителей от «перегруза» детей перед экзаменами
У ребенка должно быть свое пространство и возможность выбирать, чем ему заниматься, сказала НСН Наталья Наумова.
Иногда ребенку нужно давать возможность «выдохнуть», чтобы разгрузить его психику, сказала в эфире НСН детский психолог Наталья Наумова.
Выпускница московской школы №1514 Надежда Яшмолкина, набравшая максимальные 400 баллов на ЕГЭ, рассказала РИА Новости, что при подготовке к экзаменам не посещала репетиторов, а проходила онлайн-курсы. Выпускница отметила, что помимо ЕГЭ она готовилась к олимпиадам, однако также оставалось время и на хобби. Наумова отметила, что допустимая нагрузка на ребенка индивидуальна.
«Все зависит от конкретного ребенка. Есть действительно талантливые дети, которым все легко дается, у них на подготовку к экзамену уходит значительно меньше сил, чем у других детей. Тут важно смотреть по самочувствию ребенка, по его жизненному статусу, доволен ли он жизнью, нравится ли ему заниматься, или его кто-то заставляет, вынуждает этим заниматься. В данном случае девочка занимается с удовольствием, насколько я понимаю, достигает результатов, успешно сдает экзамены», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, ребенку необходим баланс между учебой и собственным свободным временем.
«Иногда родители действительно переутомляют своих детей. В таких случаях можно увидеть, что сколько бы ребенок ни трудился, он все равно может быть неуспешен по тому или иному предмету. Это не повод давать ребенку еще большую нагрузку, а повод дать ему возможность выдохнуть. Важно все-таки спрашивать мнение ребенка. Когда у него есть интерес, увлечение, личная мотивация, то ему по силам успеть и на учебе, и в кружках. Важно замечать, когда ребенок сказал, что он устал. Кроме того, важно, чтобы у ребенка было свободное время на общение с друзьями и родственниками, на прогулки на свежем воздухе, на ничегонеделание. Необходим баланс: обязательно время на сон, время на свои дела, планы и так далее. Должно быть какое-то свое пространство и возможность выбирать, чем заниматься», - заключила эксперт.
Ранее детский психолог Ирина Таранова заявила НСН, что есть большой риск, что жизнь юного блогера будет превращаться в бесконечные съемки, поездки и так далее, а из-за этого ребенок пропустит очень важные этапы развития психики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru