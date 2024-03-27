Депутат Шолохов заявил, что заслуги Пугачевой не повлияют на признание ее иноагентом
Прошлые заслуги певицы Аллы Пугачевой не должны влиять на процедуру признания ее иностранным агентом. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в разговоре с NEWS.ru.
Он отметил, что исход дела зависит от того, позволяла ли себе народная артистка СССР действия, подпадающие под положения соответствующего закона об иноагентах. По словам Шолохова, признание лица иноагентом не зависит от мнения частных лиц, а является процедурным решением.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о начале процедуры признания Аллы Пугачевой иностранным агентом. До этого Бородин сообщил, что «официально обратился» с просьбой внести артистку в список иноагентов, передает «Радиоточка НСН».
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