Депутат Шолохов: Охранников наделят новыми полномочиями на массовых мероприятиях

В Госдуме совместно с Минкультуры и силовыми ведомствами обсуждают усиление мер безопасности на массовых мероприятиях, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с НСН. По его словам, сегодня речь идет о наделении охранных структур новыми полномочиями и обязанностями.

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила ТАСС, что Минкультуры обсудит с силовыми ведомствами правила подготовки массовых мероприятий и вопрос усиления мер безопасности в учреждениях культуры. По словам Любимовой, после теракта в «Крокус Сити Холле» были усилены меры безопасности в культурно-досуговых учреждениях и в местах проведения мероприятий.