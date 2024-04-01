Депутат Шолохов: Охранников наделят новыми полномочиями на массовых мероприятиях
Александр Шолохов в эфире НСН рассказал, что изменится в организации массовых мероприятий после трагедии в «Крокусе».
В Госдуме совместно с Минкультуры и силовыми ведомствами обсуждают усиление мер безопасности на массовых мероприятиях, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с НСН. По его словам, сегодня речь идет о наделении охранных структур новыми полномочиями и обязанностями.
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила ТАСС, что Минкультуры обсудит с силовыми ведомствами правила подготовки массовых мероприятий и вопрос усиления мер безопасности в учреждениях культуры. По словам Любимовой, после теракта в «Крокус Сити Холле» были усилены меры безопасности в культурно-досуговых учреждениях и в местах проведения мероприятий.
«Наш комитет участвует в этих обсуждениях, речь идет о мероприятиях, которые каким-то образом связаны с деятельностью Минкультуры. Дело в том, что там есть целый ряд вопросов, поэтому разные ведомства и министерства участвуют. Что касается самих мер, нужно определить параметры массовых мероприятий – что является, а что нет. Сейчас уже такие критерии существуют, но они будут дополнены. Что касается силовых ведомств и охранных структур, обсуждается вопрос наделения их дополнительными полномочиями и обязанностями. Также обсуждается вопрос межведомственной коммуникации и сотрудничества в сфере безопасности», - рассказал он.
Также Шолохов назвал главный урок, который всем ведомствам нужно извлечь из трагедии в «Крокусе».
«Самый главный вывод после трагедии в «Крокус Сити Холле» - мы вступили в период времени, когда нужно быть очень внимательным ко всем возможностям, которые мы сами предоставляем для террористов. Мы уже знаем, что теракт планировался на более раннее время, но тогда были усилены меры безопасности. Это очень серьезный урок. Нужно оценивать, каких мер предосторожности не хватило. Расслабляться нельзя, мы живем в особое время. Семена ненависти, русофобии хорошо посеяны на Украине, они просто так не исчезнут. Расслабляться будет рано даже после завершения СВО», - заключил собеседник НСН.
После теракта в «Крокус Сити Холле» Центробанк РФ поддерживает идею введения механизма обязательного страхования посетителей публичных мест, заявил ранее заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния, передает «Радиоточка НСН».
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