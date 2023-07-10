«В России такого нет!»: Борьбу СПЧ с этническими «гетто» назвали бессмысленной
Президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил НСН, что в России нет предпосылок для формирования опасных этнических анклавов, так как мигранты не получают пособия.
В России нет предпосылок для создания опасных «этнических анклавов», так как мигранты в стране не получают никаких пособий, заявил бывший президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в беседе с НСН.
Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что Президентский Совет по правам человека начал сбор предложений россиян по борьбе с «этническими анклавами. Среди обсуждаемых мер — ужесточение миграционного законодательства, борьба с «резиновыми квартирами», возврат к «советским нормам прописки» и введение квот на рабочие патенты, пишет «Коммерсант». Коженов отметил, что действия СПЧ никак не повлияют на ситуацию.
«Анклавы опасны для любой страны, но у нас их пока нет, у нас даже нет предпосылок для создания анклавов, потому что анклавы обычно формируются там, где мигрантам платят пособия. То есть, приезжают просто лентяи, которые изначально не планируют работать, живут на пособия, формируют в небогатых районах «анклавы», «гетто», по-разному называют. Это проблема, потому что эти люди хотят зарабатывать больше, возникает преступность. Но в России мигранты не могут рассчитывать на пособия никогда, у нас нет этой самой главной предпосылки», - рассказал он.
По его словам, подобные инициативы СПЧ бессмысленны и нелогичны, так как таких анклавов просто нет.
«Кирилл Кабанов зря беспокоится, все будет хорошо. У него в целом нелогичная позиция, они начали собирать подписи, но никакого реального действия я не вижу. Если бы они добились того, что в Госдуму был внесен законопроект какой-то, это было бы дело, а собирать подписи – это просто идея, серьезного влияния на ситуацию это не окажет. Пусть расскажут, где эти анклавы, я приеду и посмотрю», - заключил собеседник НСН.
В России стоит провести исторический эксперимент и временно отказаться от трудовых мигрантов, чтобы оценить их экономическую значимость, заявил ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов «Радиоточке НСН». Он напомнил, что мигрантов и так не хватает в ключевых секторах.
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