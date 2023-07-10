«В России такого нет!»: Борьбу СПЧ с этническими «гетто» назвали бессмысленной

В России нет предпосылок для создания опасных «этнических анклавов», так как мигранты в стране не получают никаких пособий, заявил бывший президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в беседе с НСН.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что Президентский Совет по правам человека начал сбор предложений россиян по борьбе с «этническими анклавами. Среди обсуждаемых мер — ужесточение миграционного законодательства, борьба с «резиновыми квартирами», возврат к «советским нормам прописки» и введение квот на рабочие патенты, пишет «Коммерсант». Коженов отметил, что действия СПЧ никак не повлияют на ситуацию.