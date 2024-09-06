Депутат Рябцева объяснила, что не призывала всех рожать в 18 лет
Студенты могут рано заводить семью, если родственники готовы поддержать молодую пару, уточнила депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева.
Ранее в эфире телеканала ОТВ она заявила, что девушки должны создавать семьи уже в студенчестве и рожать первого ребенка в 18-19 лет. Однако в беседе с «Газетой.Ru» депутат пояснила, что все зависит от обстоятельств и каждый самостоятельно принимает для себя это решение.
«Меня родили в 17 лет, поэтому, вроде, неплохой человек получился. Мама и бабушка молодые, активные, все в воспитании участвовали. У молодежи должно быть понимание, куда двигаться, стабильная зарплата и профессия. Но когда есть поддержка семьи, то можно рожать и в 18, и в 19 лет. Я не говорю, что все 100% должны рожать в 18», - сказала она.
По словам Рябцевой, рождение ребенка в 18-19 лет не является «обязаловкой», должно подкрепляться желанием молодых людей стать родителями и готовностью к этому. Однако она также выступает против идеи отложить родительство на потом, замораживая яйцеклетки.
Как добавила Рябцева, выплаты, призванные стимулировать рождаемость, могут иметь обратный эффект. Для молодых родителей важна уверенность в завтрашнем дне, которую гарантирует рабочее место и перспектива профессионального развития.
Как рассказал «Радиоточке НСН» независимый демограф Алексей Ракша, сегодня только 23% российских женщин имеют трех и более детей, при этом еще 15 лет назад показатель был существенно ниже.
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