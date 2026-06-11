Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

В ведомстве указали, что это связано «с систематическими выявлениями карантинных объектов». При этом ограничения на ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции на ситуацию не повлияли.

«Указанное свидетельствует о недостаточном контроле со стороны уполномоченного органа Армении и вызывает недоверие к системе фитосанитарной сертификации», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре добавили, что новые ограничения также касаются транзита армянской продукции через Россию в государства ЕАЭС.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что запрет на ввоз в Россию армянских семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов может оказаться для Еревана чувствительной мерой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

