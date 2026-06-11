Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении
Ввоз в Россию всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении будет ограничен с 12 июня. Об этом со ссылкой на Россельхознадзор сообщает RT.
В ведомстве указали, что это связано «с систематическими выявлениями карантинных объектов». При этом ограничения на ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции на ситуацию не повлияли.
«Указанное свидетельствует о недостаточном контроле со стороны уполномоченного органа Армении и вызывает недоверие к системе фитосанитарной сертификации», — говорится в сообщении.
В Россельхознадзоре добавили, что новые ограничения также касаются транзита армянской продукции через Россию в государства ЕАЭС.
Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что запрет на ввоз в Россию армянских семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов может оказаться для Еревана чувствительной мерой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Вассерман опасается неверных трактовок в фильме о Григории Перельмане
- СМИ: Елена Булукова покинула должность гендиректора МХАТ им. Горького
- Пашинян: Возможное повышение Россией цены на газ станет нарушением договора
- «Нечаянно себя перехвалил»: Какие уловки мобильных операторов взывают недовольство ФАС
- Россиянам рассказали, как можно отсрочить деменцию
- Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении
- Россиянам объяснили, почему не стоит перекармливать кошек
- Познер поддержал протесты против «культурного бойкота» российских режиссеров
- «Тима ищет свет» объяснил рост популярности инди-музыки в России
- Трамп: США намерены установить контроль над иранским островом Харк