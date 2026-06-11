Пашинян: Возможное повышение Россией цены на газ станет нарушением договора

Он указал, что между Москвой и Ереваном действует долгосрочное соглашение и оно должно соблюдаться.

«Я с трудом представляю, как одна сторона откажется от договора. Это будет не договорным поведением», — отметил политик, добавив, что армянские власти рассматривают различные сценарии развития ситуации.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС газ для жителей республики «подорожает почти в четыре раза», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

