Пашинян: Возможное повышение Россией цены на газ станет нарушением договора

Возможное повышение Россией цены на газ для Армении стало бы нарушением действующего договора. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Пашинян: Армения примет во внимание, если страну решат исключить из ОДКБ

Он указал, что между Москвой и Ереваном действует долгосрочное соглашение и оно должно соблюдаться.

«Я с трудом представляю, как одна сторона откажется от договора. Это будет не договорным поведением», — отметил политик, добавив, что армянские власти рассматривают различные сценарии развития ситуации.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС газ для жителей республики «подорожает почти в четыре раза», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Правительство Армении
ТЕГИ:Никол ПашинянРоссийский ГазАрменияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры