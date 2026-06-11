Пашинян: Возможное повышение Россией цены на газ станет нарушением договора
Возможное повышение Россией цены на газ для Армении стало бы нарушением действующего договора. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Он указал, что между Москвой и Ереваном действует долгосрочное соглашение и оно должно соблюдаться.
«Я с трудом представляю, как одна сторона откажется от договора. Это будет не договорным поведением», — отметил политик, добавив, что армянские власти рассматривают различные сценарии развития ситуации.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС газ для жителей республики «подорожает почти в четыре раза», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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