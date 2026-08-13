В Казахстане запретили работу Telegram-бота для знакомств «Дайвинчик»

Алатауский районный суд Алма-Аты по иску прокуратуры запретил работу в Казахстане популярного Telegram-бота для знакомств «Дайвинчик». Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что главными основаниями для запрета стали «отсутствие механизмов проверки возраста пользователей, а также угроза безопасности несовершеннолетних».

В прокуратуре Алма-Аты указали, что запретить в республике чат-бот потребовали после случая с несовершеннолетней, которая зарегистрировалась и познакомилась с человеком, в дальнейшем совершившим в отношении неё противоправные действия.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что украинские спецслужбы использовали чат-бот в мессенджере Telegram «Дайвинчик/Leo - знакомства, общение и новые друзья» для вовлечения молодых людей в диверсионно-террористическую деятельность, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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