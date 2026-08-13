Количество конфликтов в школах из-за поведения детей увеличилось, при этом директора не всегда входят в соответствующие «конфликтные комиссии», заявил в интервью НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил о возвращении практики оценки поведения учеников. По его словам, к 1 сентября во всех школах должны быть созданы комиссии по урегулированию споров. Казаков рассказал, как работают такие комиссии.