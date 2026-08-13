«Хулиганов не отчисляют»: Почему растет количество конфликтов в школах
Отчисления школьников из-за поведения – это крайняя мера, а причина конфликтов кроется еще и в дефиците преподавательских кадров, сказал в эфире НСН Дмитрий Казаков.
Количество конфликтов в школах из-за поведения детей увеличилось, при этом директора не всегда входят в соответствующие «конфликтные комиссии», заявил в интервью НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил о возвращении практики оценки поведения учеников. По его словам, к 1 сентября во всех школах должны быть созданы комиссии по урегулированию споров. Казаков рассказал, как работают такие комиссии.
«В соответствии с законом об образовании, если есть спор, конфликт внутри учреждения, неважно, между кем и кем из школы, одна из сторон может обратиться в конфликтную комиссию. Такая комиссия либо действует постоянно, либо формируется. Ее состав зависит от школы и соответствующих положений. У нас в школе, например, завуч и директор не допускаются к участию в конфликтной комиссии», - отметил учитель.
По его словам, несмотря на рост количества конфликтов из-за поведения школьников, отчисления из школы сегодня редкость.
«Количество конфликтов сейчас, бесспорно, растет. В моей практике, а я 17 лет работаю в школе, их количество становится все больше. Они были всегда, но сейчас часто бывает, что какие-то вопросы подогреваются, в том числе, всякими инициативами наших министерств, которые дают невыполнимые обещания родителям, а те приходят в школу с претензиями. Отчислить из школы из-за хулиганства в принципе могут, но на практике это бывает крайне-крайне редко. А куда они пойдут? Отчисление - это крайняя мера. Обычно дело сводится к тому, что после какого-то серьезного ЧП родители просто переводят ребенка в другую школу, а проблема остается. Причина конфликтов, в том числе, и в дефиците кадров, нехватке педагогов. Образовательный процесс сейчас проходит в очень экстремальном, тяжелом режиме. Это создает конфликтные ситуации, а ресурсов на их решение нет. Чтобы этими вопросами заниматься системно, в школах должны быть в достаточном количестве высококвалифицированные психологи, социальные педагоги, классные руководители, которые не перегружены. Но и это не гарантирует, что все конфликты разрешатся, поскольку их причиной могут быть обстановка в обществе или проблемы в семье», - заключил собеседник НСН.
В Минпросвещения ранее говорили, что оценки за поведение школьникам будет выставлять коллектив педагогов, а не один учитель. Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в этой связи, что выставление оценок по поведению должно быть быстрым и простым, поскольку просто нет времени «собирать по каждому ребенку педсовет».
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