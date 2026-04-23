Попадающим под увольнение россиянам посоветовали обращаться в Центр занятости

Россиянам, попадающим под увольнение или сокращение, следует обращаться в Центр занятости. Такую рекомендацию в беседе с «Лентой.ру» дала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её словам, современые Центры занятости кардинально отличаются «от тех, к которым привыкли люди еще 10 лет назад». В настоящее время эти организации действительно содействуют карьерной занятости.

«Можно получить тысячу профессий или специальностей по программам бесплатного государственного обучения... Если нет работы по душе, то можно переобучиться, пройти повышение квалификации», — указала депутат.

Она добавила, что в настоящее время в России количество вакансий в пять раз превышает количество граждан, находящихся в поиске работы.

Ранее НR-эксперт Зулия Лоикова заявила «Радиоточке НСН», что в сфере строительства работодатели сегодня берут на работу практически всех.

ФОТО: РИА Новости/Александр Демьянчук
