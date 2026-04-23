Попадающим под увольнение россиянам посоветовали обращаться в Центр занятости
Россиянам, попадающим под увольнение или сокращение, следует обращаться в Центр занятости. Такую рекомендацию в беседе с «Лентой.ру» дала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По её словам, современые Центры занятости кардинально отличаются «от тех, к которым привыкли люди еще 10 лет назад». В настоящее время эти организации действительно содействуют карьерной занятости.
«Можно получить тысячу профессий или специальностей по программам бесплатного государственного обучения... Если нет работы по душе, то можно переобучиться, пройти повышение квалификации», — указала депутат.
Она добавила, что в настоящее время в России количество вакансий в пять раз превышает количество граждан, находящихся в поиске работы.
Ранее НR-эксперт Зулия Лоикова заявила «Радиоточке НСН», что в сфере строительства работодатели сегодня берут на работу практически всех.
Горячие новости
- В Сербии призвали Россию освободить страну от НАТО и ЕС
- «Радиация все еще идет»: Что сейчас происходит на 4-ом энергоблоке ЧАЭС
- Евросоюз одобрил 20-й пакет санкций в против России
- «Промывали литрами»: Оператор Чернобыльской АЭС о ночи в больнице после взрыва
- Депутат Разворотнева объяснила дефицит жилья в четверти российских регионов
- «Бежали по графиту»: Как спасались сотрудники Чернобыльской АЭС в ночь катастрофы
- Политолог Вакаров объяснил цель визита принца Гарри в Киев
- Минцифры включило в «белый список» сайты «ЛизаАлерт», КХЛ и «Рувики»
- Адвокат Жорин заявил, что ОАЭ не выдаст России Дурова в рамках уголовного дела