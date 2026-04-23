В Сербии призвали Россию освободить страну от НАТО и ЕС
У сербского народа никогда не было выбора, дружить с Россией или с Европой, заявил НСН Стеван Гайич.
Действующая власть в Сербии уже давно толкает страну в руки НАТО и ЕС, а освободиться от этого курса поможет только военная победа России над Западом, рассказал сербский политолог Стеван Гайич в разговоре с НСН.
Требования со стороны ЕС к Сербии ставят страну перед выбором между сотрудничеством с Россией и евроинтеграцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Международном общественно-деловом форуме «Евразия — территория традиционных ценностей», в Национальном центре «Россия». Гайич отметил, что, на самом деле, у страны уже нет никакого выбора.
«Сербский народ не сделал никакого выбора, потому что его никто не давал. Мы уже больше 20 лет идем по пути евроинтеграции без какого-либо референдума. Эти тенденции усилились с приходом к власти президента Александра Вучича. Он сдал все основные сербские интересы, открыл страну для Евросоюза и НАТО, уничтожил остатки сербского государства в Косово и Метохии и заставил подписать местных жителей документы с ложным государством. Это все было сделано в координации с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он уже 14 лет повторяет, что стратегический выбор Сербии — это Евросоюз. Власть в Сербии преступная, потому что она предала сербский народ и помогает НАТО в уничтожении Сербии, Косово, Черногории и Республики Сербской. В обмен Вучич и его команда получают иммунитет от всех преследований за то, что они совершили в обществе», — указал он.
Политолог добавил, что только одно освободит страну из нынешнего положения.
«В прошлом году на улицы выходили почти миллион человек. Но в такой ситуации ЕС поддержал Вучича, отстранить от власти его не получилось. Пока Евросоюз получает то, что хочет, то их все устраивает. Сербия — вассальное государство, которое мягко оккупировано НАТО и Евросоюз. Наша политика изменится только тогда, когда Россия военным путем победит Североатлантический альянс. Я не вижу другого пути, потому что мы находимся в полном окружении “натовских” стран», — подчеркнул он.
Ранее Гайич объяснил НСН, куда ведет страну Александр Вучич.
