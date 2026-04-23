Действующая власть в Сербии уже давно толкает страну в руки НАТО и ЕС, а освободиться от этого курса поможет только военная победа России над Западом, рассказал сербский политолог Стеван Гайич в разговоре с НСН.



Требования со стороны ЕС к Сербии ставят страну перед выбором между сотрудничеством с Россией и евроинтеграцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Международном общественно-деловом форуме «Евразия — территория традиционных ценностей», в Национальном центре «Россия». Гайич отметил, что, на самом деле, у страны уже нет никакого выбора.