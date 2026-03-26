Набиуллина: В России льготная ипотека почти вытеснила рыночную
Льготная ипотека в России в настоящее время «по сути вытеснила рыночную». Как сообщает RT, об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Выступая с отчётом в Госдуме она указала, что в 2019 году на 50 рыночных кредитов тогда приходился один льготный, а теперь - два льготных на один рыночный.
По словам Набиуллиной, это, в том числе, приводит к росту уровня ставок по рыночной ипотеке.
«Приблизиться к ставкам 2019 года, не теряя в объемах ипотеки, можно только при адресном подходе к льготному кредитованию и при снижении инфляции», - заключила она.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила «Радиоточке НСН», что каждый десятый опрошенный зумер (человек, родившийся в 1990-е или 2000-е годы) категорически против ипотеки.
Горячие новости
