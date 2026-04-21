В России расширили программу «Дальневосточная и арктическая ипотека»
Льготную программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» расширили в том числе на защитников приграничных территорий и ряд категорий медицинских работников. Об этом сообщили в Минфине России.
«Теперь воспользоваться ею смогут граждане, которые участвовали в отражении вооруженного вторжения в Россию и пресечении провокаций на границе и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО», - указали в ведомстве.
В список таких территорий включили 11 административно-территориальных образований: Крым, Севастополь, Анапу, Новороссийск, Геленджик, Белгородскую, Брянскую и Курскую области, Темрюкский район в Краснодарском крае, Кантемировский и Россошанский районы в Воронежской области.
Кроме того, Дальневосточную ипотеку смогут получить медработники из государственных и муниципальных учреждений со специальной лицензией на медицинскую деятельность, в том числе сотрудники домов престарелых и региональных отделений соцзащиты.
Ранее участвовать в льготной программе могли в том числе бойцы СВО, выполняющие задачи на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
