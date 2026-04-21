В России расширили программу «Дальневосточная и арктическая ипотека»

Льготную программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» расширили в том числе на защитников приграничных территорий и ряд категорий медицинских работников. Об этом сообщили в Минфине России.

«Теперь воспользоваться ею смогут граждане, которые участвовали в отражении вооруженного вторжения в Россию и пресечении провокаций на границе и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО», - указали в ведомстве.