Путин: Информация об ограничениях интернета вредит безопасности

Если заранее информировать людей о вынужденном ограничении мобильного интернета, то можно нанести ущерб безопасности и оперативной разработке. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе совещания с правительством он пояснил, что «преступники тоже всё слышат и всё видят».

«Если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свои преступные планы», - указал глава государства.

При этом он добавил, что граждан слудет информировать о причинах после вынужденных ограничений связи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают блокировки мессенджеров и ограничения интернета путём в прошлое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
