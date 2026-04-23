Путин: Информация об ограничениях интернета вредит безопасности
Если заранее информировать людей о вынужденном ограничении мобильного интернета, то можно нанести ущерб безопасности и оперативной разработке. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе совещания с правительством он пояснил, что «преступники тоже всё слышат и всё видят».
«Если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свои преступные планы», - указал глава государства.
При этом он добавил, что граждан слудет информировать о причинах после вынужденных ограничений связи.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают блокировки мессенджеров и ограничения интернета путём в прошлое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
