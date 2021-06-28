Депутат рассказал, при каком условии Подмосковье справится с ростом заболеваемости COVID-19

По его словам, сейчас вводить карантин нет смысла, потому что необходимые ограничения уже действуют. Вместе с тем депутат отметил, что многие не соблюдают элементарных правил безопасности, которые были введены. Например, на областных пляжах. По мнению Черемисова, этим объясняется рост заболеваемости среди молодежи.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки было выявлено в Москве - 7246, Подмосковье - 2722, Санкт-Петербурге - 1335, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

