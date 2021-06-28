Песков: При проведении «Алых парусов» были соблюдены санитарные требования

Песков отметил, что прямых запретов на такие крупные мероприятия нет, руководство каждого региона самостоятельно принимает решение на основе требований санитарных властей.

Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, в Санкт-Петербурге прошёл праздник для выпускников «Алые паруса». Судя по кадрам с мероприятия, в толпе были тысячи человек без масок, не соблюдавших социальную дистанцию. При этом на входе у посетителей мерили температуру и проверяли защитные маски, власти отчитались о создании безопасной санитарной зоны.

