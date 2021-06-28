Песков: При проведении «Алых парусов» были соблюдены санитарные требования

Организаторы вечера для выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге соблюдали все рекомендации санитарных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, любое массовое мероприятие проводится с учетом рекомендаций главного санитарного врача города, такие рекомендации были реализованы и на состоявшемся в Петербурге празднике.

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Песков отметил, что прямых запретов на такие крупные мероприятия нет, руководство каждого региона самостоятельно принимает решение на основе требований санитарных властей.

Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, в Санкт-Петербурге прошёл праздник для выпускников «Алые паруса». Судя по кадрам с мероприятия, в толпе были тысячи человек без масок, не соблюдавших социальную дистанцию. При этом на входе у посетителей мерили температуру и проверяли защитные маски, власти отчитались о создании безопасной санитарной зоны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургКоронавирус
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