Депутат рассказал о тех, кто выйдет на пенсию досрочно
Досрочно уйти на пенсию в 2025 году смогут россияне, набравшие минимум 30 баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Об этом рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он уточнил, что раньше завершить трудовую деятельность имеют право сотрудники опасных производств, а также получившие инвалидность.
По словам парламентария, досрочный выход на пенсию возможен по выслуге лет для госслужащих и военнослужащих. Для первых ранний выход на пенсию положен гражданам с 15-летним стажем, для вторых — при 20 годах службы в армии или силовых структурах либо по достижении 45 лет.
Выйти на пенсию досрочно имеют возможность также медработники, педагоги и представители творческих профессий. Здесь, как напомнил Чаплин, имеет значение накопленный стаж трудовой деятельности. Льгота также положена при уходе за ребенком-инвалидом младше восьми лет: в этом случае мужчины могут выйти на пенсию в 55 лет, а женщины — в 50.
Многодетные матери с 15-летним стажем могут выйти на заслуженный отдых досрочно, если младшему ребенку исполнилось восемь лет. Также на подобную пенсию рассчитывают работники Крайнего севера.
Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что Социальный фонд приступил к пересчёту пенсий с учётом индексации по фактической инфляции в 9,5%. Увеличенные выплаты, а также доплату за январь, в феврале получат 39 млн пенсионеров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-депутат Рады Килинкаров: Переговоры по Украине начнутся в апреле-мае
- Экс-обладателя пояса WBC Дрозда дисквалифицировали за допинг на четыре года
- Токаев поручил приступить к созданию ядерного кластера в Казахстане
- В Стокгольме неизвестный пытался въехать на территорию посольства России
- Прокуратура просит взыскать 3 млрд рублей с главы курской корпорации
- На матче чемпионата Греции по футболу вывесили баннер «Слава России»
- СМИ: Самые богатые люди мира потеряли $108 млрд из-за популярности DeepSeek
- Климатолог Терешонок связал теплый январь с подрывом «Северных потоков»
- Депутат рассказал о тех, кто выйдет на пенсию досрочно
- Глава администрации Ростова-на-Дону написал заявление об отставке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru