Депутат рассказал о тех, кто выйдет на пенсию досрочно

Досрочно уйти на пенсию в 2025 году смогут россияне, набравшие минимум 30 баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Об этом рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он уточнил, что раньше завершить трудовую деятельность имеют право сотрудники опасных производств, а также получившие инвалидность.

По словам парламентария, досрочный выход на пенсию возможен по выслуге лет для госслужащих и военнослужащих. Для первых ранний выход на пенсию положен гражданам с 15-летним стажем, для вторых — при 20 годах службы в армии или силовых структурах либо по достижении 45 лет.