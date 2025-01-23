Котяков: Разницу в индексации пенсий за январь выплатят в феврале

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства он отметил, что увеличенные выплаты, а также доплату за январь, в феврале получат 39 млн пенсионеров.

«Средства будут предоставлены гражданам по обычному графику доставки - с 3 по 25 число месяца... в привычное для них время», - заключил министр.

Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам предложил уже в январе текущего года проиндексировать страховые пенсии на 9,5% «задним числом – с 1 января 2025 года», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

