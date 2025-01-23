Котяков: Разницу в индексации пенсий за январь выплатят в феврале
Социальный фонд России уже приступил к пересчёту пенсий с учётом индексации по фактической инфляции в 9,5%. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства он отметил, что увеличенные выплаты, а также доплату за январь, в феврале получат 39 млн пенсионеров.
«Средства будут предоставлены гражданам по обычному графику доставки - с 3 по 25 число месяца... в привычное для них время», - заключил министр.
Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам предложил уже в январе текущего года проиндексировать страховые пенсии на 9,5% «задним числом – с 1 января 2025 года», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Котяков: Разницу в индексации пенсий за январь выплатят в феврале
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru