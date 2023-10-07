Депутат рассказал, можно ли противостоять падению соседской листвы на участок

Как отметил парламентарий, собственники должны терпеть воздействие с соседнего земельного участка, если оно не оказывает влияния на использование их земли или не превышает установленных норм и «разумных пределов». По словам Чаплина, сосед может размещать на своем участке деревья с учетом действующих правил, но не может влиять на листопад — естественное свойство дерева.

«Заставить соседа удалить дерево можно только в судебном порядке, но по причине аварийности дерева, либо если дерево значительно затеняет смежный земельный участок», — пояснил депутат.

Чаплин также отметил необходимость появления понятия «соседского» права. По словам парламентария, для соседства необходимы взаимное уважение и разумное терпение. При этом следует прописать в законодательстве нормы и спорные ситуации, чтобы граждане не спешили ругаться, «а могли открыть свод правил и увидеть ответ на свой вопрос».

