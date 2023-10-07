Депутат рассказал, можно ли противостоять падению соседской листвы на участок

Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, можно ли противостоять падению листвы от деревьев соседей на дачный участок. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как отметил парламентарий, собственники должны терпеть воздействие с соседнего земельного участка, если оно не оказывает влияния на использование их земли или не превышает установленных норм и «разумных пределов». По словам Чаплина, сосед может размещать на своем участке деревья с учетом действующих правил, но не может влиять на листопад — естественное свойство дерева.

«Заставить соседа удалить дерево можно только в судебном порядке, но по причине аварийности дерева, либо если дерево значительно затеняет смежный земельный участок», — пояснил депутат.

Чаплин также отметил необходимость появления понятия «соседского» права. По словам парламентария, для соседства необходимы взаимное уважение и разумное терпение. При этом следует прописать в законодательстве нормы и спорные ситуации, чтобы граждане не спешили ругаться, «а могли открыть свод правил и увидеть ответ на свой вопрос».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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