В Госдуме объяснили, что работодатель вправе урезать зарплату «удалёнщику»
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин рассказал НСН в каких случаях работодатель может изменить зарплату сотрудников на удалённом режиме работы.
В Роструде напомнили, что работодатель не имеет права снижать зарплату работнику, переведённому на удалённый режим работы, если объём этой работы, при этом остаётся неизменным, передают РИА Новости.
В ведомстве рассказали, как должен происходить переход работников на «удалёнку». Работодатель должен определить график работы, способ обмена информация о заданиях и возможность использования ресурсов организации на дому. Кроме того, необходимо заключить дополнительное соглашение к действующему трудовому договору, издать приказ о переходе сотрудников на работу на дому. С этим приказом должен быть ознакомлен каждый сотрудник, переходящий на удалённый режим работы, а работодатель обязан получить согласие работников.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в эфире НСН объяснил, что если работодатель захочет изменить размер заработной платы сотрудников при переходе на «удалёнку», то он может это сделать, но только уведомив за месяц о предстоящих изменениях.
«Действующее трудовое законодательство позволяет регулировать эту систему взаимоотношений. Интеллектуальная работа позволяет в удалённом доступе справляться с теми функциями, которые ставит работодатель. Поэтому законодательство в таких случаях предусматривает обычную оплату. И если работодатель считает необходимым внести изменения в условия труда, по закону он может это сделать, уведомив работника за месяц до этого. Должен указать, что в связи с техническими изменениями, меняется размер оплаты. Но в целом, если объём работы остаётся прежний, то, разумеется, и заработная плата должна оставаться прежней», - сказал Шеин.
Кроме того, стало известно, что в России женщины зарабатывают на 28 процентов меньше мужчин с той же квалификацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги исследования от аналитического центра НАФИ. При этом отмечается, что доля женщин, занятых в экономике, у которых есть высшее образование больше, чем мужчин. 36 процентов против 28.
Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в интервью НСН подтвердил наличие разницы в доходах мужчин и женщин, однако не стал называть это признаком гендерной дискриминации.
«Нужно учитывать все прочие факторы. Например, женщины работают чаще в бюджетном секторе, где зарплаты в принципе ниже. В бюджетном секторе они выбирают те отрасли, где не нужен физический труд, где дают больший социальный пакет. Часто эти предпочтения и объясняют существующие различия в доходе», - пояснил экономист.
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