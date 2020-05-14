В Госдуме объяснили, что работодатель вправе урезать зарплату «удалёнщику»

В Роструде напомнили, что работодатель не имеет права снижать зарплату работнику, переведённому на удалённый режим работы, если объём этой работы, при этом остаётся неизменным, передают РИА Новости.

В ведомстве рассказали, как должен происходить переход работников на «удалёнку». Работодатель должен определить график работы, способ обмена информация о заданиях и возможность использования ресурсов организации на дому. Кроме того, необходимо заключить дополнительное соглашение к действующему трудовому договору, издать приказ о переходе сотрудников на работу на дому. С этим приказом должен быть ознакомлен каждый сотрудник, переходящий на удалённый режим работы, а работодатель обязан получить согласие работников.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в эфире НСН объяснил, что если работодатель захочет изменить размер заработной платы сотрудников при переходе на «удалёнку», то он может это сделать, но только уведомив за месяц о предстоящих изменениях.