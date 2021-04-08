В Госдуме призвали построить работу транспортных компаний по примеру Москвы

«Нужно, чтобы те, кто работает в пассажирских перевозках, получали деньги не с пассажиров, чтобы расчеты происходили не напрямую, а через держателей контрактов: муниципалитеты, регионы. При этом задача транспортных компаний — четко выполнять те графики, которые предусмотрены в контрактах. Все это можно отслеживать через ГЛОНАСС. В результате транспортные компании перестанут гоняться за пассажиром, кто быстрее приедет на остановку. Для этого нужна федеральная целевая программа, которая позволит учитывать и интересы людей, и интересы транспортных компаний. Пока у нас ее не будет, мы так и будем пытаться добиться баланса: сколько должны получать транспортные компании за проезд каждого человека, а регионы будут ломать голову, как сделать так, чтобы люди не вышли с вилами, потому что на один рубль повысили тариф», — сказал депутат.

Такая система работы пассажирских перевозок уже выстроена в Москве.

«По такому пути давно уже пошла Москва, чтобы избежать гонок, которые происходят у водителей маршруток. Город построил такую систему несколько лет назад: Москва объявляет конкурс, на который выставляется ряд маршрутов, и на него заявляются компании, готовые выполнять этот контракт за определенные деньги. Москва им платит за счет своих бюджетных средств и далее уже сама выстраивает взаимоотношения с пассажирами (льготы и так далее)», — пояснил Старовойтов.



Сейчас же транспортные компании в регионах вынуждены работать себе в убыток. Кроме того, регулярно происходят конфликты с пассажирами.

«Транспортные компании не должны работать ради работы, любая из них должна быть нацелена на получение прибыли. Ведь нужно закупить автобусы, обслуживать их — это серьезные затраты. Многие в условиях низких тарифов пришли к ситуации, когда работают в минус. Часть отказываются от этого бизнеса, потому что регионы пытаются держать тарифы социально ориентированными, то есть низкими. Далеко не каждый маршрут является прибыльным», — заключил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству.

