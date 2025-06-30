Тревожная ситуация: 90% детей мигрантов не допустили к экзамену по русскому

В России 90% детей мигрантов не допустили к экзамену по русскому языку по формальным признакам, что пора считать тревожной ситуацией, заявил эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН.

«Что касается экзамена по русскому для детей мигрантов, я предлагал разделить экзамен и бюрократию. Чтобы ребенок пошел в школу, он должен сдать экзамен. Но вопрос заключается в том, что ребенка могут не допустить к экзамену, должен быть в порядке целый набор документов. Задача – убедиться в том, что ребенок знает русский язык. Пусть все дети идут сразу сдать экзамен. Если ребенок сдал, родители потом уже все документы соберут, есть запас по времени. Сейчас же ситуация тревожная. Если мы берем количество отказов по формальным признакам, это почти 90%. Это очень много. Те дети, которых допускают, из них треть сдает, это нормальный показатель, дети переживают. Мы слово «безпризоник» уже забыли. Но придется вспомнить про это, если у нас тысячи детей экзамен не сдадут и в школу не пойдут. Ситуацию я бы назвал нездоровой однозначно», - отметил он.

С 2024 года Госдума приняла 16 законов, которые направлены на борьбу с нелегальной миграцией. Власти обеспокоены тем, что в России не учатся порядка 600 тысяч детей мигрантов, что негативно влияет на криминогенную обстановку правоохранительных органов.

