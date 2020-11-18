В Госдуме пристыдили россиян за незнание иностранного языка

Россия оказалась на 41-м месте по знанию английского языка. Депутат Госдумы в эфире НСН обвинил педагогов в таком результате.

Россия оказалась на 41-м месте из 100 в рейтинге владения английским языком, сообщает образовательная программа EF English Proficiency Index. В пятерку лидеров вошли Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в интервью НСН пристыдил педагогов российских школ и вузов.

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«Для такой державы, как Россия, наверное, эта информация немножко стыдная. Хотя бы в первой десятке надо быть, но 41-я строчка говорит о том, что преподавание английского языка в наших школах и вузах из рук вон плохое», – отметил он.

Кроме того, Лысаков в беседе с НСН назвал нелогичным регистрацию российской вакцины до завершения испытаний препарата на всех категориях граждан.

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ФОТО: Flickr
ТЕГИ:ГосдумаВячеслав ЛысаковОбразование
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