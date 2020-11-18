В Госдуме пристыдили россиян за незнание иностранного языка
Россия оказалась на 41-м месте по знанию английского языка. Депутат Госдумы в эфире НСН обвинил педагогов в таком результате.
Россия оказалась на 41-м месте из 100 в рейтинге владения английским языком, сообщает образовательная программа EF English Proficiency Index. В пятерку лидеров вошли Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в интервью НСН пристыдил педагогов российских школ и вузов.
«Для такой державы, как Россия, наверное, эта информация немножко стыдная. Хотя бы в первой десятке надо быть, но 41-я строчка говорит о том, что преподавание английского языка в наших школах и вузах из рук вон плохое», – отметил он.
Кроме того, Лысаков в беседе с НСН назвал нелогичным регистрацию российской вакцины до завершения испытаний препарата на всех категориях граждан.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+22 410 / сут.
Умерли
33 931+442 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+22 055 / сут.
- Россиянка заплатит штраф за мат в мессенджере WhatsApp
- США помогут Украине получить вакцину от коронавируса
- Сбербанк получит от OZON миллиард рублей
- Заразившийся коронавирусом губернатор Владимирской области уехал лечиться в Москву
- Боец Яндиев освобожден из-под стражи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru