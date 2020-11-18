В Госдуме пристыдили россиян за незнание иностранного языка

«Для такой державы, как Россия, наверное, эта информация немножко стыдная. Хотя бы в первой десятке надо быть, но 41-я строчка говорит о том, что преподавание английского языка в наших школах и вузах из рук вон плохое», – отметил он.

Кроме того, Лысаков в беседе с НСН назвал нелогичным регистрацию российской вакцины до завершения испытаний препарата на всех категориях граждан.

